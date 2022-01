Barueri vacina crianças de 5 a 11 anos com comorbidades a partir de segunda (17)

A partir de segunda-feira (17), a Prefeitura de Barueri começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Inicialmente, serão vacinadas crianças com deficiência e comorbidades.

A vacinação será realizada no Centro de Eventos de Barueri, das 8h às 17h. Não é necessário fazer agendamento prévio.

Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF ou carão do SUS e comprovante da comorbidade. Além disso, a Prefeitura de Barueri orienta aos pais e responsáveis que realizem o pré-cadastro da criança no site do governo estadual https://vacinaja.sp.gov.br.

