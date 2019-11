Black Friday: Fast Shop entrega em até 2h em Osasco, Barueri e Cotia

De acordo com a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 2019 a Black Friday deve movimentar R$ 3,67 bilhões em vendas, o que seria o maior faturamento para a ocasião em dez anos. Em um mercado aquecido e com inúmeras ofertas e descontos, a Fast Shop, referência no mercado premium de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, intensifica seu compromisso com a ultraconveniência como principal diferencial para a data.

Nas compras on-line, a empresa oferece o serviço Ultra Fast, modalidade que garante a entrega de produtos de pequeno porte, como celulares e notebooks, em até duas horas após a aprovação de pagamento.

Segundo a empresa, o serviço está disponível até sexta, em horário comercial, e no sábado (29) e domingo (30), nas cidades de Osasco, Barueri, Cotia, São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Barueri, São José dos Campos, Santo André, Guarulhos, Ribeirão Preto, Santos e São Caetano do Sul, além de Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

A rede ainda conta com serviços personalizados para que os consumidores possam adquirir os produtos das lojas e do e-commerce com mais conveniência e de acordo com suas necessidades e perfis de compra.

Ultraconveniência

“A Black Friday é uma data consolidada no varejo nacional. Na Fast Shop, buscamos oferecer serviços que atendam às novas tendências de consumo, cada vez mais multicanal e focada na ultraconveniência, sempre com o objetivo de cuidar do cliente”, explica Eduardo Salem, diretor de Marketing e Negócios Digitais da Fast Shop.

Denominada de Golden Friday, a operação de vendas para a data mobilizará os mais de 5 mil funcionários da rede e os 11 Centros de Distribuição espalhados em todo País.

A Fast Shop ainda entregará os objetos de médio e grande porte, como geladeira e fogão, em um dia útil, confirmando a eficiência da empresa em um dos momentos mais críticos do ano, assegurando a confiança dos consumidores na empresa.

Outra opção que os clientes têm à disposição é o serviço Click and Collect. Com ele, o consumidor adquire o produto pelo site ou aplicativo da rede e, uma vez aprovada a compra, pode retirar a mercadoria em uma das unidades físicas.

Nas mais de 100 lojas da rede, os clientes que preferem ainda mais agilidade e autonomia de compra, a Fast Shop apresenta o Scan, Pay & Go. Nele, é possível selecionar o produto e, por meio de QR Code, realizar o pagamento, a finalização da compra e se dirigir ao balcão para retirada, de forma rápida e totalmente independente.