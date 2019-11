Osasco cria grupo especial para atender ocorrências de emergência

A Prefeitura de Osasco, por meio da Coordenadoria da Defesa Civil, apresentou, nesta quarta-feira, (27), aos representantes das secretarias municipais o “Plano Anual de Contingência”. Na oportunidade também foi criado um grupo especial, envolvendo todas as secretarias, para atender as ocorrências na cidade. Os integrantes do grupo especial também manterão plantões aos finais de semana e feriados.

Ainda durante a reunião foi apresentado o novo departamento, que integra a Defesa Civil e o Centro de Gerenciamento e Emergência (CGE), e que será o responsável por acionar o grupo especial, garantindo, assim, uma pronta-resposta ao cidadão, segundo a administração municipal.

O objetivo da criação do grupo é agilizar o Plano de Contingência, permitindo que o município cumpra as atribuições previstas na lei 12.608/12, que no seu artigo 8º prevê: organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre. Os abrigos devem ter condições adequadas de higiene e segurança.

Outra atribuição do grupo é manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrências de eventos extremos, além de adotar protocolos de prevenção e alerta sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres.

O grupo especial será responsável por mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre; realizar regularmente exercícios simulados; promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre; proceder a avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres, entre outros.

O chefe de Gabinete, José Carlos Vido, representando o prefeito Rogério Lins, agradeceu a participação e reforçou a necessidade da reunião, pois ali se discutia o atendimento ao cidadão em situações ligadas ao bem-estar de todos.

O secretário de Administração, Délbio Teruel, aproveitou para informar que os novos agentes estão concluindo o treinamento e logo estarão aptos a integrar a equipe da Defesa Civil.

Meteorologia

O município também disponibiliza o serviço de meteorologia. Quem tiver interesse em obter informações sobre o tempo ou risco de fortes chuvas, deve enviar SMS para o número (11) 3605-1821, ou para os telefones de emergência da Polícia Militar (190), Bombeiros (193) ou Defesa Civil de São Paulo (199).