Bolivianos são resgatados de trabalho análogo à escravidão em Carapicuíba

Ao menos dez bolivianos que eram submetidos ao trabalho análogo à escravidão foram resgatados pela Polícia Civil, em Carapicuíba, na noite desta segunda-feira (3).

A polícia chegou ao endereço após receber uma denúncia. No local, os policiais encontraram uma oficina de costura irregular, alguns quartos e muita sujeira em meio aos alimentos expostos.

As vítimas, com idades entre 12 e 53 anos, disseram à polícia que vieram da Bolívia com a promessa de que iriam trabalhar na oficina de costura. Mas foram submetidos às condições excessivas de trabalho, com jornadas de mais de 15 horas, das 7h às 22h, sem horário de almoço.

No domingo, uma das vítimas reclamou para uma amiga brasileira que havia recebido um salário muito menor do que o combinado. Foi então que o caso chegou até os policiais,que foram até a oficina de costura.

Um homem de 23 anos, também boliviano, foi preso na ação. Ele é acusado de trazer os demais estrangeiros para o Brasil e submetê-los ao trabalho análogo à escravidão. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba.