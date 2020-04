“Bolsa Merenda” de Osasco será de R$ 70 por aluno, anuncia prefeito

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que terá o valor de R$ 70 por aluno a espécie de “Bolsa Merenda” que será fornecida pela Prefeitura a famílias de estudantes da rede municipal durante a suspensão das aulas causada pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com ele, serão distribuídos às famílias, no nome da mãe, um cartão com crédito de R$ 70 por criança nas escolas do município para a compra de alimentos.

“O valor depositado por criança será R$ 70 em cada um desses cartões. Ou seja, uma família que tiver dois filhos [matriculados nas escolas municipais] receberá R$ 140; três filhos, R$ 210, e assim sucessivamente”, explicou o prefeito em transmissão de vídeo na noite desta terça-feira (14) – assista abaixo.

“Esse cartão sempre saíra no nome da mãe, no CPF da mãe, para que ela possa comprar os produtos de preferência da família. Ela vai poder utilizar para comprar legumes, frutas ou qualquer outro produto de gênero alimentício”, continuou Rogério Lins.

“E também é uma importante alternativa para a gente aquecer o comércio local”, completou o prefeito de Osasco. Mais detalhes sobre a iniciativa serão divulgados nos próximos dias.