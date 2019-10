Bombeiros que evitaram que homem se jogasse da Ponte Metálica recebem homenagem da Câmara de Osasco

Os vereadores de Osasco aprovaram, na sessão desta terça-feira (1º), Moção de Aplauso aos bombeiros, policiais militares, GCMs, agentes do SAMU e de trânsito que atuaram na ocorrência na qual conseguiram evitar que um homem se jogasse da Ponte Metálica, na tarde da última terça-feira (24).

“As equipes que participaram do resgate conseguiram controlar a situação com muita competência e, felizmente, o rapaz foi resgatado e passa bem. Parabéns a todas as equipes, por contribuírem diariamente no combate ao suicídio na cidade de Osasco”, diz o autor da Moção de Aplauso, vereador Ricardo Silva (PRB), na Justificativa da propositura.

Os profissionais já haviam recebido elogios publicamente do prefeito Rogério Lins.

Negociação durou cerca de 1h

Após cerca de uma hora de negociação, os bombeiros conseguiram evitar que um homem se jogasse da Ponte Metálica, em Osasco, na tarde de terça-feira (24).

O homem havia chegado ao local por volta das 13h30 e estava sentado na estrutura metálica, alegando que vinha sofrendo sérios problemas familiares e estava disposto a desistir da vida.

Os bombeiros conseguiram fazê-lo mudar de ideia e ele deixou o local por volta das 15h.