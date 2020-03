Braço direito do “Cake Boss” vem a Barueri nesta quinta (12)

O famoso confeiteiro Mauro Castano, braço direito de Buddy Valastro, da série de TV “Cake Boss”, vai fazer uma sessão de autógrafos na Carlo’s Bakery do Shopping Tamboré, em Alphaville, nesta quinta-feira, (12).

Mauro Castano promete agitar os fãs na sessão de fotos e autógrafos gratuita das 12h às 14h. Para conseguir um registro ao lado do confeiteiro, basta chegar antecipadamente e garantir um lugar na fila.

Carlo’s Bakery Tamboré

A unidade da rede inspirada na famosa série “Cake Boss” no Tamboré foi inaugurada em setembro do ano passado. É a primeira em shopping na América Latina e a 18ª da rede no mundo. Atualmente, a marca também conta com outras duas unidades na Capital, uma nos Jardins e outra no Shopping Center Norte.

Publicidade

Serviço

Sessão de autógrafos com Mauro Castano na Carlo’s Bakery – Shopping Tamboré

Data: Quinta-feira 12/03 // Horário: das 12h às 14h // Endereço: Shopping Tamboré, avenida Piracema, 669, piso térreo, Barueri

Evento gratuito

…

Leia também: