Brega? Decoração ‘descolada’ do apê de Caio Castro viraliza na internet

A decoração do apartamento do ator global Caio Castro dividiu opiniões e colocou o galã entre os assuntos mais comentados no Twitter desde a madrugada desta quarta-feira (3).

Uma enxurrada de comentários tomou a rede social após fãs resgatarem fotos do apê do ator, que fica em São Paulo. O imóvel, que tem uma decoração moderna e repleta de cores foi comparado até com uma hamburgueria. “A casa do Caio Castro é brega demais! Casa de hétero que a personalidade é beber cerveja e ter barba”, escreveu um rapaz.

“Achei a casa do Caio Castro 10/10. Faria igual se tivesse dinheiro? Não. Mas tá show. Parece um encontro de hamburgueria com barbearia gourmet de São Paulo”, escreveu um internauta.

“A casa do Caio Castro parece essas empresas que pagam de desconstruidonas, mas na verdade cultuam jornada de 12 horas, tipo as de TI. Nossa, zero saudades”, disse outro internauta.

Também teve quem elogiasse a decoração descolada. “O povo falando da casa do Caio Castro e eu só queria uma igual gente”, escreveu uma mulher. “Quem tá falando que a casa do Caio Castro é zoada, certamente mora com os pais”, disse um rapaz.

“Deus me livre ter que lidar com militante em favor da decoração da casa do Caio Castro”, escreveu outro internauta.

