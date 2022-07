Bruno & Barreto são a atração da 1ª Queima do Alho do Thermas da Mata

Bruno & Barreto são a atração da 1ª Queima do Alho do...

A dupla Bruno & Barreto será a atração principal da 1ª Queima do Alho realizada no parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, no próximo dia 7 de agosto. Além da apresentação da dupla, o evento terá diversos shows, área kids, barracas de doces, comidas típicas entre outras atrações.

Os ingressos de 1º lote já estão a venda por R$50 para pessoas acima de 11 anos (crianças de 10 anos ou menores não pagam) e sócios do clube têm 15% de desconto.

O ingresso dá direito a entrada na festa e um almoço (não dá direito ao uso das piscinas). Quem quiser participar da festa e usar as piscinas, o ingresso passa para R$79.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Thermas www.thermasdamata.com.br. O telefone para informações é o (11) 97131-7310.

O Parque Thermas da Mata fica na Estrada do Morro Grande, 3000, Jd. Isis, Cotia.