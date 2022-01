Cães farejadores encontram casa cheia de drogas em Carapicuíba

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (25), mais de 900 porções de crack, cocaína e maconha, que foram encontradas em uma casa, no Jardim São Daniel, em Carapicuíba.

Os trabalhos foram realizados por militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) que estavam com cães farejadores, quando a cadela Kira demonstrou mudança de comportamento ao entrar na Viela Monte Negro.

Os policiais empurraram o portão que estava aberto e encontraram dois vasos com plantações de maconha. Em seguida, localizaram uma mochila com mais 399 porções de maconha, 488 de cocaína e 42 de crack. As drogas foram encaminhadas à perícia.

A ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial de Carapicuíba, que prossegue com as investigações para identificar e capturar os responsáveis pelo material apreendido.