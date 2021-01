Câmara de Jandira se pronuncia sobre boatos de vereadores furando a fila da vacinação contra a covid-19

“Na hipótese de confirmação de que algum vereador tenha sido vacinado irregularmente, a conduta do mesmo será avaliada por Comissão de Ética", diz presidente da Câmara jandirense

O presidente da Câmara Municipal de Jandira, vereador Franklin Venancio da Silva Netto (PTB), emitiu nota sobre boatos que circulam nas redes sociais de parlamentares jandirenses furando a fila da vacinação contra a covid-19.

Ele afirma que as acusações feitas por moradores da cidade na internet não têm trazido informações concretas ou provas sobre quem seriam os vereadores que teriam supostamente furando a fila para se vacinar. Podem ser abertos processos contra quem está espalhando denúncias falsas.

“Uma denúncia que não apresenta os nomes dos vereadores supostamente envolvidos acaba por macular a imagem da Câmara Municipal enquanto instituição, razão pela qual foi solicitado à Procuradoria que estude as medidas legais cabíveis”, afirma o presidente da Câmara de Jandira, em nota.

Além disso, ressalta Franklin da Silva Netto, “na hipótese de confirmação de que algum vereador tenha sido vacinado irregularmente, a conduta do mesmo será avaliada por Comissão de Ética desta edilidade”.

Confira a nota na íntegra:

“O Presidente da Câmara Municipal de Jandira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem a público apresentar os seguintes esclarecimentos.

Nos últimos dias vem circulando em nossa cidade e pelas redes sociais a informação de que vereadores do município de Jandira, agindo em desacordo com a lista de prioridade, estariam sendo vacinados contra a COVID-19.

Em reunião ocorrida na sede da Câmara nesta tarde (26/01/2021), os vereadores solicitaram à Presidência que a Procuradoria do Legislativo tome as medidas legais visando à interpelação judicial das pessoas que publicaram a denúncia, para que as mesmas informem os nomes dos vereadores que supostamente tomaram a vacina.

É certo que a Procuradoria do Legislativo não possui a atribuição de defender os vereadores nem mesmo no exercício de suas funções públicas. Contudo, uma denúncia que não apresenta os nomes dos vereadores supostamente envolvidos acaba por macular a imagem da Câmara Municipal enquanto instituição, razão pela qual foi solicitado à Procuradoria que estude as medidas legais cabíveis.

A Câmara Municipal de Jandira reitera seu compromisso com a transparência pública e liberdade de expressão, entretanto não irá permitir que denúncias genéricas venham manchar a reputação deste Legislativo.

Por fim, deve ser ressaltado que na hipótese de confirmação de que algum vereador tenha sido vacinado irregularmente, a conduta do mesmo será avaliada por Comissão de Ética desta edilidade.



Franklin Venancio da Silva Netto

Presidente”