Caminhão com placa do Paraguai é apreendido com mais de 1 tonelada de maconha em Jandira

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 41 e 42 anos, que transportavam mais de uma tonelada de maconha, na Rodovia Castelo Branco, em Jandira, nesta quinta-feira (25).

Os policiais chegaram ao caminhão, com placa do Paraguai, por meio de investigações relacionadas ao combate ao tráfico de drogas. O veículo vinha carregado do Paraná, com destino a São Paulo.

Ao monitorar o caminhão, as equipes perceberam que o veículo parou em um acostamento da rodovia. Ele era escoltado por outras duas carretas. O motorista de uma das carretas teria acelerado e tentado fugir para despistar os policiais, mas foi localizada.

Segundo a polícia, o motorista da outra carreta que estava junto com o caminhão investigado tentou fugir, mas também foi alcançado pelos policiais. No veículo, foram encontrados mais de mil tabletes de maconha em meio à carga de bobinas de papel.

Os caminhões foram apreendidos e os motoristas paraguaios foram presos em flagrante por associação ao tráfico e trafico de drogas. Os entorpecentes, que pesavam 1.100 quilos, foram encaminhados para a perícia.

A Polícia Civil notificou o Consulado do Paraguai sobre o ocorrido e pediu a prisão preventiva dos traficantes.