Campanha do Agasalho de Barueri será lançada dia 9 de março

Durante as comemorações do aniversário de Barueri, em março, será lançada a Campanha do Agasalho 2018. Liderada pelo Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), a Campanha distribuirá apenas roupas novas.

O Bazar Solidário está previsto para acontecer em abril. Nele todas as doações são colocadas à venda e a renda é revertida para a compra de agasalhos novos.

Parcerias

Os Núcleos de Moda confeccionarão peças de inverno que serão distribuídas na Campanha do Agasalho. Serão produzidos conjuntos de moletom que são doados para crianças carentes do Ensino Fundamental da rede municipal.

Na cerimônia de lançamento serão premiados os parceiros das ações solidárias de 2017. O ator e cantor Bruno Gadiol, novo parceiro da Campanha do Agasalho, fará uma apresentação musical. O evento será dia 9 de março, às 19 horas, no Teatro Municipal de Barueri. A entrada é uma peça de inverno nova ou em bom estado.