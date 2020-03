Campanha pela saída de Pyong do BBB20 cresce nas redes sociais

Nas redes sociais, milhares de internautas têm se mobilizado para pedir a saída do hipnólogo Pyong Lee do Big Brother Brasil 20. Um dos moradores ilustres de Alphaville, ele está no paredão junto a Babu e Rafa.

As hashtags #ForaPyong e #EmosContraPyong chegaram a entrar nos trending topics, com a adesão até de personalidades como o influenciador digital Felipe Neto e o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP).

“Pela primeira (e espero que única) vez… Eu convoco todo o meu fandom para fazer mutirão por 48h sem parar, para manter Babu e Rafa no BBB. Mostrem do que somos capazes. Há justiça nesse país”, declarou Felipe Neto.

Pela primeira (e espero que única) vez… Eu convoco todo o meu fandom para fazer mutirão por 48h sem parar, para manter Babu e Rafa no BBB. Mostrem do que somos capazes. Há de se haver justiça nesse país. Bom dia, comunidade!

Segue lista de motivos para ser #ForaPyong :

1 – Assediou mulheres na casa

2 – Deixou a mulher grávida p ir ao BBB mesmo já tendo dinheiro

3 – É arrogante e soberbo

4 – Começará a queda do G8

5 – Deixará Daniel, Ivy e Marcela com cara de c*#EmosContraPyong pic.twitter.com/4tzK8Y3sVO — Myrlady (@princesamyrlady) March 16, 2020 — Felipe Neto (@felipeneto) March 16, 2020

O #ForaPyong uniu flamengo e botafogo. What a time to be alive bitches #bbb20 https://t.co/9h2WuAK3Zj — Babi (@babi) March 16, 2020

#EmosContraPyong

Pyong agora terá de enfrentar a força do exército Emo KKKKK Estou num sonho ou essa tag é real? pic.twitter.com/cTSalwTdrd — (@CarollYumy) March 16, 2020

Se no dia jesus perguntar pq mereço ir para o céu vou mostrar essa foto pra ele #ForaPyong #EmosContraPyong pic.twitter.com/Jnay8A8Zg3 — Bera (@chatofero) March 16, 2020

Brasil vc se supera a cada paredão kkkkkkkkkkkkk #EmosContraPyong pic.twitter.com/37IBJYPuVy — bia vitoria (@RapunzeldeSp) March 16, 2020

mano os emos se juntaram com a gente, agora ficou sério #EmosContraPyong pic.twitter.com/L5U89wktmF — nana (@hanakouts) March 16, 2020