Campanha por doação de sangue no SuperShopping Osasco vai até sexta-feira (1°)

O SuperShopping Osasco realiza mais uma edição da campanha para doação de sangue “AmorSeDoa”. A ação acontece até sexta-feira (1°) e para participar, é necessário fazer agendamento prévio.

Os interessados em doar devem acessar o site do SuperShopping Osasco (http://supershoppingosasco.rds.land/doacao-de-sangue-se) para agendar um horário e comparecer portando um documento original com foto. A campanha acontece das 10h às 16h, no 2° Piso, ao lado da Centauro.

“Sabemos que pequenos gestos fazem toda a diferença. Doar sangue é doar vida e queremos cada vez mais incentivar esse ato de amor ao próximo”, diz Jessica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Requisitos para ser um doador de sangue:

Para doar sangue, é necessário pesar mais de 52 quilos, estar alimentado, descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Já menores de idade precisam de autorização do responsável.

Serviço:

Campanha de doação de Sangue no SuperShopping Osasco

Quando: dia 28, 29 e 30 de setembro e 1° de outubro, das 10h às 16h

Agendamento: no site do SuperShopping Osasco