Carapicuíba anuncia que aulas presenciais voltam dia 2 de agosto

Após Osasco e Cotia, a Prefeitura de Carapicuíba anunciou a volta das aulas presenciais nas escolas e creches da rede municipal para o dia 2 de agosto. A entrega dos materiais escolares e uniformes acontecerá na primeira semana do retorno presencial.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22), pelo prefeito Marcos Neves (PSDB), nas redes sociais. A retomada acontecerá de forma gradativa, com 35% da capacidade inicialmente. “Lembrando que os alunos estão sem aulas presenciais há mais de um ano e precisamos retomar para melhorar a questão do aprendizado”, declarou o prefeito.

De acordo com a administração municipal, as escolas foram preparadas com a identificação nas carteiras e distanciamento de 1 metro. Estará à disposição dos alunos e professores álcool gel, álcool líquido, sabonete líquido, termômetro e tapete sanitizante. Além disso, as crianças e professores vão receber máscaras de proteção.

Todos os professores e profissionais da educação de Carapicuíba estão imunizados. Além disso, a Vigilância Sanitária visitou todas as escolas para verificar os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus.