Carapicuíba começa a vacinar pessoas com comorbidades de 50 anos ou mais nesta sexta (14)

A Prefeitura de Carapicuíba inicia, nesta sexta-feira (14), a vacinação contra a covid-19 em pessoas com deficiência permanente e comorbidades (confira lista abaixo), que tenham entre 50 e 54 anos. Até o momento, o município já aplicou mais de 85 mil doses.

A campanha de imunização em Carapicuíba o é realizada em dois polos: no Ginásio Ayrton Senna, são vacinados os idosos que chegarem a pé. Já no Estádio do Niterói, a vacinação acontece no sistema drive-thru (dentro do carro). Os locais realizam a aplicação da 1ª e 2ª dose de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Desde quarta-feira (12), estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (BPC), com idade entre 55 e 59 anos. Também estão recebendo a vacina pessoas com síndrome de Down (entre 18 e 59 anos), metroviários, ferroviários, pacientes em terapia renal substitutiva, transplantados imunossuprimidos e idosos a partir de 60 anos.

Os documentos necessários são: RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência. As pessoas com comorbidades devem apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas (de até 9 meses), relatório médico ou prescrição médica. Já as pessoas com deficiência permanente (BPC) também devem apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.

Pacientes oncológicos, transplantados (órgãos sólidos e medula óssea), imunossuprimidos, doenças reumáticas e pacientes com HIV devem apresentar uma prescrição médica autorizando receberem a vacina.

Vacina contra a fome

Quem for se vacinar, pode aproveitar a oportunidade para contribuir com a campanha “Vacina Contra a Fome”, do governo estadual, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba. Basta levar alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, entre outros itens básicos, ao polo de vacinação. Todas as doações serão destinadas às famílias carentes.

Confira a lista de comorbidades definida pelo Ministério da Saúde:

Insuficiência cardíaca;

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndrome coronariana;

Valvopatias;

Miocardiopatias e pericardopatias;

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênitas no adulto;

Próteses valvares e dispositivos cardíaco implantados;

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão arterial resistente;

Hipertensão artéria estágio 3;

Hipertensão artéria estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Anemia falciforme;

Obesidade mórbida;

Cirrose hepática;

Portadores do vírus HIV.

Vacinação contra covid-19 – Pessoas com comorbidades e deficiência permanente (BPC) entre 50 e 54 anos

Onde: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de idosos a pé) – Avenida Antônio Faustino, 98, Cohab V

Onde: Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro) – Avenida Pilar do Sul, Cohab II

Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h / Sábado, das 8h às 13h

