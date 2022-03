Carapicuíba recebe mais de R$ 200 milhões em repasse de tributos estaduais

Carapicuíba recebeu em repasses do governo do Estado referentes ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ao IPVA, (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), entre outros, desde o ano passado, um total de R$ 212.463.215,58.

publicidade

Esse total representa o total recebido em 2021 ao já repassado nesse ano, até o mês de março.

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), que explicou que os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

publicidade

Os repasses dos percentuais de cada município são feitos semanalmente pela Secretaria de Planejamento de São Paulo.

Veja os valores dos repasses feitos ao município de Carapicuíba:

publicidade

2021 – R$ 159.851.635,26 //

2022 – R$ 52.611.580,32 //

Total: R$ 212.463.215,58 //