Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de cozinheiro de restaurante, manicure e mais; confira

Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de cozinheiro de restaurante, manicure...

A Casa do Trabalhador de Barueri está com sete novas vagas de emprego esta semana. As oportunidades são para cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações industriais, eletrotécnico, engenheiro de materiais, manicure, servente de pedreiro e técnico mecânico.

publicidade

Com exceção do cargo de engenheiro de materiais, que exige ensino superior completo, e servente de pedreiro, com ensino fundamental, a maior parte das ocupações pede apenas o ensino médio completo.

Além do salário, os benefícios oferecidos variam entre vale-transporte, vale-alimentação e outros, conforme a vaga.

publicidade

Os interessados devem realizar cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henrique Mendes Guerra, 550, Centro de Barueri).