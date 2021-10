Cemitério de Barueri espera 50 mil visitas no feriado prolongado do Dia de Finados

O feriado prolongado de Dia de Finados, na terça-feira, 2 de novembro, vai gerar milhares de visitas aos cemitérios da região. Em Barueri, a Prefeitura espera cerca de 50 mil visitas no cemitério municipal em razão da data e reforçou a equipe de funcionários para manutenção do local e auxiliar os visitantes a localizarem os túmulos.

O atendimento para homenagens póstumas na terça-feira, dia 2, data de maior movimentação, será das 7h às 17h. Nos dias anteriores ao feriado (sábado, 30, domingo, 31 de outubro, e segunda-feira, 1º de novembro), o funcionamento acontecerá no mesmo horário. Haverá uma tenda para informações aos visitantes e um sistema de consulta a túmulos por meio de acesso a computadores e pelo QR Code.

Neste ano, as missas estarão de volta. Terão intervalos de duas em duas horas, a partir das 7h até as 17h, celebradas por padres de paróquias de Barueri, na Praça da Saudade, em frente ao velório do cemitério, em espaço especial para até 300 cadeiras. As missas serão precedidas de procissões, partindo de locais como Centro, Jardim Belval, Parque Viana e Engenho Novo.

O Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira e o Velório de Barueri ficam na Praça da Saudade, s/n, Vila São Francisco (Bairro Fazenda Militar). Mais informações pelo telefone (11) 4198-3009.