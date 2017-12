“Chorei de verdade”, diz Juliana Paes após perder prêmio

A atriz Juliana Paes admitiu a chateação por não ter ganhado o prêmio “Melhores do Ano”, ao qual concorria na categoria de Melhor Atriz pela atuação da sua personagem Bibi, na novela “A Força do Querer”.

Juliana Paes estava concorrendo com as atrizes Isis Valverde e Paolla Oliveira, que levou o prêmio para casa.

Nesta segunda-feira, 11, Juliana Paes colocou uma foto no seu Instagram ao lado dos atores Jonathan Azevedo, Emilio Dantas e João Bravo, que atuaram diretamente com ela na novela e ganharam a premiação.

Na legenda da foto, a atriz confessou que achou que ganharia o troféu, e, inclusive pensou na dedicatória ao filho, porém se chateou muito quando não conseguiu.

“Foi minha primeira vez no #melhoresdoano no #faustao e estava super ansiosa e esperançosa! Saí de casa com aquele clima ‘vai que é tua’ e quando o prêmio não veio, doeu mesmo!!! Ficou aquele buraco no peito… aquela pergunta: o que houve?

Meu filho mais velho, o Pedro, ficou acordado pra assistir e quando imaginei a decepção dele, aí chorei de verdade!!!! Queria ganhar pra ele!”, revelou a atriz.

Confira a foto que Juliana postou: