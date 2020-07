“Com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”, diz Bolsonaro

Após a confirmação de que está com covid-19, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (8) para defender ações do governo federal em meio à pandemia.

Ele aproveitou para mandar uma mensagem “aos que torcem contra a Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas”: “Lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”.

Bolsonaro destacou ainda o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por cinco meses a cerca de 60 milhões de trabalhadores. “Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico, que também leva a depressão e mortes. Sempre disse que o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior que o próprio vírus”, declarou o presidente.

Publicidade

O Brasil chegou, nesta terça-feira (7), a 66.741 mil mortes e 1.668.589 milhão de casos em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19), de acordo com dados do Ministério da Saúde.