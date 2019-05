Com aprovação de contas, Gil Arantes poderá ser candidato a prefeito de Barueri em 2020

A Câmara Municipal de Barueri aprovou nesta terça-feira, 28 de maio, por unanimidade, as contas do exercício de 2015 do ex-prefeito Gil Arantes (DEM). Os 21 vereadores não seguiram o parecer encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), que era contrário à aprovação.

Com o resultado, Gil Arantes não deverá enfrentar problemas com a Lei da Ficha Limpa caso decida concorrer à prefeitura de Barueri novamente em 2020. Na eleição de 2016, alegando razões pessoais, ele decidiu não concorrer à reeleição.

O parecer do TCE recomendava a desaprovação justificando que o ex-prefeito não teria aplicado o piso constitucional de 25% do orçamento na Educação. Nas contas do Tribunal, o chefe do Executivo tinha destinado 24,92% à pasta da Educação em 2015. Contudo, no processo de votação das contas, foi incluído um parecer da comissão de Finanças da Câmara, com análise oposta: segundo o documento, somados, os investimentos superaram o piso legal.

O ex-prefeito Gil Arantes havia encaminhado sua defesa para comissão de Finanças e Orçamento no dia 13 de maio. A comissão é composta majoritariamente por vereadores da base do atual prefeito, Rubens Furlan. É presidida pelo vereador Wilson Zuffa (PRB) e composta ainda pelos parlamentares Allan Miranda (PSDB) e Neto Amorim (PV), respectivamente vice-presidente e relator.

Uma semana antes, na terça, 21 de maio, os vereadores já haviam aprovado as contas do ex-prefeito relativas ao ano de 2016. Para aquele ano, o parecer do TCE já era favorável à aprovação, não apontando qualquer irregularidade.