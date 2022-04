Com mais de 50 composições, MV de Osasco sonha em viver da música

Marcos Vinícius é mais um talento que adotou a cidade de Osasco. Nascido em Santos, veio pequeno morar e trabalhar na cidade e hoje vive no Jardim Conceição.

publicidade

Inspirado em outros jovens MC’s, MV escolheu a música como forma de se expressar e desabafar. “Gosto de compor, pois é a única forma que encontrei para me expressar e me aliviar dos problemas do dia a dia. Quando canto ou estou compondo me sinto leve”.

Aos 19 anos, é auxiliar de chapeiro, mas já trabalhou como lavador de carros, garçom, ajudante de pizzaiolo, vendedor de roupas, em supermercado, ajudante de pedreiro e como meio oficial de eletricista.

publicidade

Foi na pizzaria que começou a arriscar as primeiras estrofes. “Tentei escrever uma música e mostrei para os parceiros na comunidade. Uns me incentivaram, outros tentaram desanimar, porém, com o tempo fui colocando a música em prática e percebendo uma evolução. Me interessei em expandir minha mente, explorando novas áreas”, diz o compositor, que começou com o funk e hoje já arrisca experimentar novos ritmos, como trap, pagode, entre outros.

O jovem tem um sonho de poder ajudar pessoas que almejam viver da música, para isso, quer disponibilizar suas composições para outros MCs gravarem também. Enquanto isso não é uma realidade, MV de Osasco está em busca de um produtor que possa avaliar seu trabalho e ajudar na divulgação de suas letras.

publicidade

Seu maior sonho é viver da música. “Quero isso não por fama ou luxo, mas quero poder viver da minha própria música”, completou MV de Osasco.

Para conhecer mais sobre o trabalho do jovem compositor acesse o Instagram do MC @mvdeosasco. Para outras informações e contatos o telefone é o (11) 93801-6510.