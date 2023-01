Com novos restaurantes na região, KFC pretende abrir 40 unidades no país em 2023

Com novos restaurantes na região, KFC pretende abrir 40 unidades no país...

O KFC, uma das maiores redes de frango frito do mundo, pretende abrir 40 lojas em todo o país ao longo de 2023. Na região, a companhia tem restaurantes em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia.

As unidades que abriram as portas recentemente na região ficam no Plaza Shopping Carapicuíba e no Shopping Granja Vianna, em Cotia. Além disso, o KFC tem três restaurantes em Osasco e outras duas lojas em Barueri.

A loja de número 150 está localizada no Shopping Frei Caneca, em São Paulo. A unidade representa um marco na história da rede que, no final de 2022, também foi parte de um acordo importante entre a IMC e a Yum! Brands, que prevê a expansão do KFC para 400 lojas nos próximos 10 anos – um aumento significativo em mais de 265% no número total de restaurantes.

“Queremos cada vez mais que as pessoas possam provar o diferencial do KFC nas proximidades de suas casas ou trajeto rotineiro. Nossa marca caiu no gosto dos brasileiros e para o próximo ano estaremos ainda mais focados em crescer a marca no país”, afirma Lucas Couto, Diretor de Marketing do KFC Brasil na IMC (International Meal Company).

Apesar de também manter unidades próprias, a empresa tem focado mais nos investimentos em franquias, com oportunidades para empreendedores que buscam um negócio rentável e que conta com toda uma rede de suporte ao franqueado. Para este ano, a expansão será focada nas regiões Sul e Sudeste do país.