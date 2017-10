Com obras prestes a serem retomadas, nova Prefeitura de Osasco deve ser concluída em 2019

De acordo com o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), as obras do novo Paço e Câmara Municipal de Osasco devem ser retomadas até o fim do mês. Após o início, a previsão é de que a construção seja concluída em cerca de 20 meses, no segundo semestre de 2019.

Lins defendeu que a construção do novo Paço e Câmara Municipal “é importante para a cidade”. De acordo com ele, o projeto “vai reorganizar a região central, região do Bonfim, do Hervy; vai trazer muitas economias para a Prefeitura, de espaços que são locados; vai otimizar o resultado para a população, porque as pessoas vão poder, em um único local, ter acesso à Câmara Municipal, Prefeitura, os mais diversos departamentos”.

“Além de tudo há itens importantes, um teatro com 700 lugares, quase o dobro do Teatro Glória Giglio, vai ter um amplo auditório, Restaurante do Servidor, que aqui cabem 250 pessoas, será um restaurante com 400 lugares, e tudo adaptado, com a questão de acessibilidade”, continuou o prefeito, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 3.