Com unidades em Osasco e região, Instituto Embelleze lança curso de design de cílios

Com unidades em Osasco, Barueri e região, o Instituto Embelleze, ampliou seu portfolio com mais um curso: design de cílios. “As mulheres, cada vez mais, estão dispensando rituais diários de beleza, como rímel, curves e até cílios postiços. A procura pela extensão de cílios é um movimento que cresce a cada dia”, afirma a analista de produtos da rede, Bruna Peresin.

“É algo similar ao que ocorreu com o design de sobrancelha, quando lançamos o curso. Agora, fazemos uma nova aposta ao lançar o curso de design de cílios. Acredito que a aceitação será grande e que formaremos grandes profissionais” completa.

Segundo Bruna, apesar de ser uma técnica que cresce no mercado da beleza, ainda há uma escassez grande de profissionais especializados no assunto. “Nossa intenção é apresentar ao mercado profissionais capacitados, por isso, no curso do Instituto Embelleze, os alunos aprendem as três técnicas mais procuradas: a extensão de cílios clássico fio a fio, lifting e a coloração de cílios”, declara.

Na primeira, fios artificiais (falso mink) são colados entre os naturais, garantindo cílios longos e volumosos. Já na segunda, é possível proporcionar curvatura aos cílios naturais, deixando o olhar mais expressivo. E por fim, a coloração, que tem o intuito de destacar o olhar de quem possui fios muito claros, deixando-os mais vibrantes.

O curso

A partir da fusão de métodos consagrados, o curso Designer de Cílios, do Instituto Embelleze, capacitará os alunos apresentando, por meio de vídeos e materiais didáticos ilustrativos, cada técnica disponível no mercado.

Além disso, eles terão acesso a todos os temas relacionados ao universo dos cílios, como a história da prática, a anatomia dos olhos, saúde ocular, biossegurança, design, proporções e mapping, aplicação e cuidados pós procedimento.

“Nosso material é bem completo, contribuindo para uma formação especializada, garantindo profissionais mais qualificados ao mercado. O aluno se forma no curso apto para exercer cada uma das técnicas e oferecer serviços personalizados, de acordo com o estilo de vida e gostos pessoais dos clientes, com o domínio necessário no conhecimento da área de atuação”, afirma a analista de produtos da rede.

O curso possui 12 aulas, de quatro horas cada, que são distribuídas em um período de 3 meses, atingindo a carga horária total de 48 horas de muito conteúdo e aprendizado. Ao longo do curso, o aluno já consegue realizar atendimentos em salões de beleza, clínicas de estética e até mesmo atender clientes a domicílio, de acordo com o Instituto Embelleze.