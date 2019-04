Confira as mais de 1.000 vagas para cursos técnicos oferecidos nas Etecs de Osasco, Barueri e região

Confira as mais de 1.000 vagas para cursos técnicos oferecidos nas Etecs...

Em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) oferecem mais de 1.000 vagas, em cursos como Administração, Contabilidade, Química, Nutrição e Dietética, Comunicação Visual, Multimídia, Enfermagem, Marketing e Desenvolvimento de Sistemas, entre outros.

As inscrições para o vestibulinho vão até o dia 15 de maio, no site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa é R$ 30. A prova será realizada no dia 16 de junho.

Confira os cursos oferecidos e quantidade de vagas nas Etecs da região:

OSASCO

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

CEP 06296-220 – Osasco/SP

Telefone: (11) 3602-5441

Telefone: (11) 3602-5327

E-mail: [email protected]

Site: www.etecosasco2.com.br

Cursos oferecidos

…….

Etec Prof. André Bogasian

R. Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim

CEP 06233-160 – Osasco/SP

Telefone: (11) 3685-4945

Telefone: (11) 3683-4309

Site: www.etecandrebogasian.com.br/

Cursos oferecidos

Administração Período: Tarde – 40 vagas Período: Noite – 40 vagas

Logística Período: Noite – 40 vagas

Marketing Publicidade Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos Período: Noite – 40 vagas

……

CARAPICUÍBA

Etec de Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vl. Gustavo Correia – Caixa Postal 6310390

CEP 06310-390 – Carapicuíba/SP

Telefone: (11)41848408

Telefone: (11)41833386

E-mail [email protected]

Site: www.eteccarapicuiba.com.br

Cursos oferecidos

Administração Período: Tarde – 40 vagas Período: Noite – 40 vagas

Comunicação Visual Publicidade Período: Noite – 40 vagas

Multimídia Período: Tarde – 40 vagas

Processos Fotográficos Período: Tarde – 40 vagas Período: Noite – 40 vagas

…..

BARUERI

Etec de Barueri

Rua João Batista Soares, 440 – Novo Centro – Caixa Postal 6401135

CEP 06401-135 – Barueri/SP

Telefone: 1141634655

Telefone: 1141634684

E-mail: [email protected]

E-mail [email protected]

Site: www.etecdebarueri.blogspot.com

Cursos oferecidos

Desenvolvimento de Sistemas Período: Noite – 40 vagas

Enfermagem Período: Tarde – 40 vagas Para este curso o candidato deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos a completar até o dia 31/07/2019. Publicidade Nos 2º e 4º módulos do referido curso técnico, o estágio curricular supervisionado será no período diurno, em instituições de saúde públicas e/ou privadas fora da Etec / Extensão de Etec.

Recursos Humanos Período: Noite – 40 vagas

Segurança do Trabalho Período: Noite – 40 vagas

…..

ITAPEVI

Etec Prefeito Braz Paschoalin – Extensão CEMEB Bemvindo Moreira Nery

Avenida Pedro Paulino, 74 – Conjunto Habitacional – Setor D

CEP 06663-000 – Itapevi/SP

Telefone: (11) 4707-1542

Telefone: (11) 4789 – 4436

Cursos oferecidos

Administração Publicidade Período: Noite – 40 vagas

Logística Período: Noite – 40 vagas

…..

JANDIRA

Etec Prefeito Braz Paschoalin

Rua Elton Silva, nº 140 – Centro

CEP 06600-025 – Jandira/SP

Telefone: (11) 4707-1542

Telefone: (11) 4789 – 4436

E-mail: [email protected]

E-mail [email protected]

Cursos oferecidos

…..

COTIA

Etec de Cotia

Rua Topázio, nº 555 – Jardim Nomura

CEP 06717-235 – Cotia/SP

Telefone: (11) 41482099

Telefone: (11) 46143093

E-mail [email protected]

E-mail [email protected]

Site: www.etecdecotia.com.br

Cursos oferecidos

Administração Período: Noite – 40 vagas

Contabilidade [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes] Período: Noite Publicidade Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Desenvolvimento de Sistemas Período: Noite – 40 vagas

…..

SANTANA DE PARNAÍBA

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha

CEP 6529001 – Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 4156-1435

Telefone: (11) 4156-1006

E-mail: [email protected]

E-mail [email protected]

Site: www.etecanhanguera.com.br

Cursos oferecidos

Contabilidade Período: Noite – 40 vagas Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Contabilidade [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes] Publicidade Período: Noite Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Segurança do Trabalho Período: Noite – 40 vagas