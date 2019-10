Confira como fazer pela internet agendamento para castração animal em Barueri

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) contará com agendamento on-line para a castração de cães e gatos neste mês de outubro. O atendimento telefônico ainda será mantido.

Novo período para agendamento inicia-se na quarta-feira (dia 16) e pode ser feito no link http://servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad (ou através do site da Prefeitura www.barueri.sp.gov.br, no ícone Agendamento Castração).

Pelo telefone o agendamento pode ser feito pelos números (11) 4199-1500 e (11) 4718-1789, das 8h ao meio-dia e das 13 às 17h. As vagas são limitadas a 540 animais, sendo 210 destinadas a caninos fêmeas, 120 para caninos machos, 150 para felinos fêmeas e 60 para felinos machos.

Para o agendamento, seja por telefone ou on-line, os tutores dos animais deverão ter em mãos o Registro Geral do Animal (RGA), CPF (utilizado no RGA) e um e-mail para contato. A faixa de idade do animal que poderá passar pelo procedimento de castração é de 6 meses até 7 anos.

É obrigatória a impressão da Ficha de Agendamento para apresentação no dia agendado. O munícipe deve ler atentamente o Termo de Responsabilidade para conhecer os procedimentos pré-operatórios, o dia e o local da castração.

O animal não será atendido sem o agendamento e a apresentação da ficha impressa, se não seguir os procedimentos pré-cirúrgicos ou se deixar de apresentar condições satisfatórias de saúde para a castração.

No dia da castração, além do termo assinado, será necessário o tutor apresentar RG, CPF e ser maior de idade. Caso o munícipe não consiga realizar o agendamento em outubro, novas vagas serão abertas em dezembro.