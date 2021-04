Confira vagas abertas no Hospital Sino Brasileiro, em Osasco

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, no Centro de Osasco, está com vagas de emprego abertas para os cargos de técnico de enfermagem e auxiliar de farmácia, entre outros. As oportunidades foram cadastradas no portal Vagas.com.

O salário é a combinar. São oferecidos os seguintes benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte e convênios com empresas parceiras.

“Buscamos talentos que estejam alinhados aos valores da instituição. Se você é um profissional qualificado, de perfil inovador e sintonizado com o que há de mais atual em sua área de atuação, junte-se à nossa equipe”, afirma a Rede D’Or São Luiz.

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, em Osasco, foi fundado em 2002 e, desde 2015, faz parte da Rede D’Or São Luiz, a maior operadora independente de hospitais do Brasil, com 50 hospitais e mais de 50 mil colaboradores.

Para mais informações e se candidatar as vagas, clique nos links dos respectivos cargos no site Vagas.com.

