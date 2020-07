Confira vagas de empego abertas na Cielo em Barueri

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, está com vagas de emprego abertas para preencher o seu quadro de funcionários na região de Alphaville, em Barueri. Há oportunidades em diversas áreas para cargos de níveis júnior, pleno e sênior.

Há vagas para Analista de Desenvolvimento Java Pleno, Analista de Facilities Pleno (foco em manutenção), Analista de Operações Pleno (gestão de cobrança), Analista de Planejamento Estratégico Pleno, Analista de Prevenção e Segurança (júnior, pleno e sênior), Analista de Produto, Analista de Relações Trabalhistas Sênior, Cientista de Dados, Consultor de Desenvolvimento de Sistemas, Especialista de Desenvolvimento de Produtos, Especialista de Desenvolvimento Java, Gerente do Canal de Lojas, entre outras. Há ainda oportunidades para PcD.

Para o cargo de Analista de Desenvolvimento Java Pleno, é necessário ter conhecimento em SPA, como Angular e React, conhecimento na utilização de cloud (AWS, Azure ou Google) e em gateway. O interessado deve ter capacidade analítica e habilidade para resolver problemas.

A vaga de Analista de Relações Trabalhistas exige que o interessado tenha ensino superior completo em Administração, Economia, Direito e áreas afins, experiência sólida com relações trabalhistas, conhecimento avançado da legislação trabalhista, conhecimento avançado em Excel e Power Point, além de capacidade de influência e negociação, ser ágil e ter alta capacidade de execução.

A oportunidade de Analista de Operações Pleno (gestão de cobrança) exige que o interessado tenha ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, sistema de Informação, Estatística ou Matemática, além de conhecimento avançado em Excel e Power Point. É desejável conhecimento em BIZAGi, Access, linguagem de programação SAS ou SQL.

Já a vaga de Analista de Facilities exige que o candidato tenha ensino superior completo em Administração ou Engenharia, pacote Office avançado, inglês básico e experiência com processos de Facilities.

Para o cargo de Analista de Produto é necessário ter inglês avançado e experiência em atuação em marketing digital (em agências, anunciantes ou participantes do mercado de advertisment) e análise de dados. Linguagem de programação (SQL, R, Python, entre outras) será um diferencial.

Já para a oportunidade de Gerente de Canal de Lojas, é preciso ter ensino superior completo em Administração, Gestão Comercial ou Finanças, inglês avançado, além de experiência em análise do P&L, gestão do budget anual e KPIs de área.

Além de salário compatível com o mercado, a Cielo oferece jornada de trabalho flexível, com opção para home office, remuneração variável anual (PPR), entre outros benefícios. “Paixão, inquietude, excelência, inovação, proximidade, agilidade são características que buscamos no momento de atrair e manter talentos. Para nós, estas são atitudes vividas diariamente em uma empresa que está sempre em movimento, se reinventando em um mercado altamente competitivo, influenciado pelas novas tecnologias e impactado pelas mudanças do comportamento de consumo de toda a sociedade”, afirma a Cielo.

Oportunidades para PcD

Para PcD, a Cielo tem vagas de Assistente Administrativo (Service Desk), Analista Pleno de Service Desk e analista da Segurança da Informação.

A oportunidade de Assistente Administrativo exige que o candidato tenha ensino médio completo, conhecimento do pacote Office e que esteja cursando ensino superior em cursos da área de tecnologia.

A vaga de Analista Pleno de Service Desk exige que o interessado tenha ensino superior completo ou esteja matriculado em cursos da área de tecnologia, além de ter conhecimento intermediário em Excel e certificado ITIL.

Já para o cargo de Analista da Segurança da Informação é necessário ter experiência na área, conhecimentos técnicos de TI, automação e programação e ter ensino superior completo em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas.

“A Cielo promove a inclusão e valoriza a diversidade em toda a sua multiplicidade. Aqui você pode ser quem você é independente de raça, gênero, orientação sexual, deficiência, estado civil, religião, idade, origem, condição social. Incentivamos que todos que se identifiquem com o perfil e pré-requisitos das vagas disponíveis se candidatem”, diz a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego

Para se candidatar às vagas de empego da Cielo, o interessado deve acessar o site de vagas da empresa, selecionar o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

Durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19), todas as entrevistas para as vagas de emprego da Cielo serão realizadas por videoconferência. A lista completa de vagas abertas está disponível no site de vagas da empresa.

Além disso, a Cielo também está com inscrições abertas para seu programa de estágio.

Sobre a empresa

A Cielo lidera o segmento de pagamentos eletrônicos no Brasil e na América Latina. A rede tem mais de 1,4 milhão de clientes ativos, desde empreendedores individuais até grandes varejistas espalhados pelo país.