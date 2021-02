Confira vagas de emprego abertas na Cielo em Barueri

A Cielo, líder no setor de pagamentos eletrônicos no país, sediada em Alphaville, Barueri, está com vagas de emprego abertas. Há oportunidades nas áreas de TI, Comercial e Logística.

A empresa busca profissionais para os cargos de Analista de Desenvolvimento Java pleno, Analista de Operações Comerciais, Analista de Produtos, Analista de Transformação Digital e Gestão da Cultura PL, Analista de Treinamento Comercial (técnica de vendas), Auxiliar de Apoio Logístico e Consultor de Desenvolvimento de Tecnologia.

Também há oportunidades para Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, Coordenador de TI, Desenvolvedor Java Especialista, Especialista em Planejamento e Ciclo de Vida (produtos de crédito), Especialista Mobile e Gerente de Prevenção à Fraudes.

Para a vaga de Coordenador de TI, o interessado deve ter experiência em gestão de projetos de tecnologia, liderança de equipes de desenvolvimento de sistemas, conhecimentos em gestão de fornecedores e parceiros, capacidade de negociação e interação, conhecimentos técnicos em arquitetura distribuída e Java.

Para a função de Auxiliar de Apoio Logístico, é necessário ter experiência com rotinas de atendimento ao cliente, CNH ativa (no mínimo 2 anos), capacete fechado, moto própria com documentação em dia (apta para colocar baú de 90L), conhecimento em pacote Office, Inglês básico e experiência com gestão de carteira de clientes.

A oportunidade de Gerente de Prevenção à Fraudes exige que o profissional tenha experiência sólida em prevenção à fraude e ensino superior em qualquer curso. “Buscamos pessoas que são conectadas com a nova realidade digital, que gostem de aprender novas tecnologias, compartilhá-las e que querem fazer a diferença, deixando sua marca no mundo em transformação de Meios de Pagamentos brasileiro”, explica a Cielo.

Além de salário compatível com o mercado, a Cielo oferece pacite de benefícios atrativo, como vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação, assistência médica e odontológica, previdência privada e seguro de vida; horário flexível, disponibilidade para home office e remuneração variável anual (PPR).

Como se candidatar às vagas de emprego na Cielo, em Barueri

Os interessados em participar do processo seletivo da empresa, devem acessar o site de recrutamento da Cielo, escolher a vaga de emprego desejada e cadastrar o currículo online.

