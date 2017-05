Cajamar e Osasco recebem peça “O Trânsito e Eu”, sobre conscientização no trânsito

A peça infantil “O Trânsito e Eu” chega às cidades de Osasco e Cajamar para abordar a educação e prevenção no trânsito de maneira lúdica, contribuindo para a formação crítica da criança. As apresentações acontecem a partir 23 de maio, em escolas das duas cidades, são gratuitas e abertas ao público. O evento acontece por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com produção do Grupo Incentivar e apoio da Urubupungá.

Em Cajamar as apresentações acontecem no dia 23 de maio na Escola Municipal de Ensino Básico Profª Veneranda de Freitas Pinto às 10h30 e 16h e no dia 24 de maio na Escola Municipal de Ensino Básico Odir Garcia às 10h40 e 13h30. Já em Osasco as apresentações acontecem na sexta-feira, dia 26 de maio na Escola Municipal Profª Terezinha Martins Pereira em quatro sessões: 8h, 10h15, 14h e 16h30.

A peça conta a história de Luís e Renata, duas crianças que têm muita coisa em comum, além da vontade de ver sua cidade organizada e com todos vivendo em paz. Ambos tiveram, em suas famílias, experiências marcantes provocadas pelo abuso de velocidade e desrespeito às leis de trânsito. O pai de Renata perdeu a carteira de motorista por excesso de pontos e o irmão mais velho de Luís sofreu um grave acidente. Tristes com a imprudência de seus entes queridos, eles resolvem conscientizar sua comunidade.

Números alarmantes

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de atropelamentos de crianças no trânsito é alarmante. Na maioria dos casos, envolve imprudência de motoristas e ausência de atitudes simples de prevenção.

“Nosso objetivo é proporcionar às crianças acesso ao teatro, como cultura e linguagem artística, contribuindo para a formação humana e cultural delas. Os temas são sempre motivados a provocar uma mudança de atitude em relação a aspectos ambientais, sociais e humanos”, ressalta o Supervisor de Marketing do Grupo Incentivar, Welson Ribeiro.

Serviço

“O Trânsito e Eu”

CAJAMAR

Data: 23 de maio de 2017

Horário: 10h30 e 16h

Local: Escola Municipal de Ensino Básico Profª Veneranda de Freitas Pinto – Estrada Flávio Beneducci, 80 – Água Fria – Cajamar/SP

Data: 24 de maio de 2017

Horário: 10h40 e 13h30

Local: Escola Municipal de Ensino Básico Odir Garcia – Rua Teodoro Sampaio, 441 – Jardim Adelaide – Cajamar/SP