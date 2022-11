Copa do Mundo: machucados, Neymar e Danilo estão fora dos próximos jogos

O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo não devem entrar em campo nos próximos dois jogos da seleção brasileira nesta primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Ambos se machucaram ontem, no segundo tempo da partida de estreia, contra a Sérvia.

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto o problema de Danilo foi no tornozelo esquerdo. Os craques realizaram exames na manhã desta sexta-feira (25) e iniciaram sessões de fisioterapia.

“Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição”, declarou o médico da seleção Rodrigo Lasmar.

Quem deve substituir Neymar e Danilo?

O Brasil enfrenta a Suíça, na segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília), e Camarões na sexta-feira, às 16h. Sem Neymar e Danilo, o técnico Tite tem algumas opções para a substituição.

Para assumir a vaga de Danilo, o veterano Daniel Aves, de 39 anos, é cotado como um dos favoritos, e a outra opção é Éder Militão. Já para o lugar de Neymar, Tite pode recorrer ao osasquense Rodrygo ou ainda adiantar Paquetá e incluir Bruno Guimarães ou Fred na equipe.