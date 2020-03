Coronavírus | Osasco tem 30 suspeitas e nenhum caso confirmado

Em boletim divulgado nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Osasco informa que o município continua sem nenhum caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19). A cidade tem 30 casos suspeitos da doença.

No documento, a administração reforça ainda medidas adotadas para combater o novo coronavírus. Entre elas, a suspensão de eventos e a suspensão gradual das aulas na rede municipal esta semana e total, por tempo indeterminado, a partir da semana que vem.

Leia a íntegra do boletim divulgado pela Prefeitura de Osasco:

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS – A prefeitura vem adotando medidas de prevenção ao Coronavírus em nossa cidade, dentre elas:

– Suspensão das atividades esportivas e atividades para a terceira idade;

– Cancelamento de férias dos servidores da Secretaria da Saúde, até 15/5;

– Disponibilidade de leitos hospitalares enfermaria e UTI;

– Suspensão das aulas do programa Educação de Jovens Adultos – EJA;

– Suspensão de todo e qualquer evento público, incluído a programação dos equipamentos culturais, esportivos e dos parques públicos municipais;

– Jogos já agendados nos ginásios e estádios municipais acontecerão de portas fechadas;

– Suspensão gradativa das aulas na rede municipal de ensino e na FITO, a partir de 16/3 e suspensão total a partir do dia 23/3;

– Estamos realizando ainda a compra de suplementos hospitalares e de higienização, entre outras medidas.

Reforço aqui que a prevenção é o melhor caminho e uma responsabilidade de todos nós, portanto lavem bem as mãos, com água e sabão ou álcool gel, e evitem tocar os olhos, nariz e boca, sem lavar as mãos antes.

Evitem também locais de grande aglomeração e mantenham os ambientes bem ventilados.

Importante lembrar: Evitem Fake News, compartilhem somente informações de órgãos oficiais.