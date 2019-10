Corpo de ex-prefeito de Osasco é velado e será enterrado no Bela Vista

Corpo de ex-prefeito de Osasco é velado e será enterrado no Bela...

O ex-vereador e ex-prefeito de Osasco Primo Broseghini morreu na manhã desta quinta-feira (24), aos 96 anos. O velório acontece no Bela Vista e o enterro será nesta sexta-feira (25), às 9h, no Cemitério do Bela Vista.

O político exerceu mandato parlamentar na cidade por cinco legislaturas consecutivas, de 1962 a 1982, pelo Partido Democrata Cristão e pela ARENA.

Primo Broseghini nasceu em 30 de setembro de 1923 na cidade de Fundão (ES). Além da trajetória na política, também teve importante atuação na carreira militar, chegando a servir como sargento da Força Expedicionária Brasileira na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.

Após exercer cinco mandatos como legislador municipal, chegou ao cargo de chefe do executivo osasquense, quando o então prefeito, Guaçu Piteri, e seu vice, João Gilberto Port, renunciaram para assumirem as funções de deputado federal e deputado estadual, respectivamente. Primo Broseghini tomou posse como prefeito de Osasco em 16 de junho de 1982 e ocupou o cargo até janeiro de 83.

A Câmara Municipal de Osasco emitiu nota de pesar pela morte de Primo Broseghini. “Os colaboradores da Câmara Municipal de Osasco prestam suas mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos”.