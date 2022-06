​CPTM abre vagas de estágio nas estações Presidente Altino e Lapa

A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos abriu hoje (7) as inscrições para 90 vagas de estágio para níveis tecnico e superior.

publicidade

As vagas são para estudantes de áreas como Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia e Secretariado. As inscrições e provas serão feitas pela internet no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até as 12h do dia 22 de junho.

No site também pode ser consultado o edital do processo seletivo, com todas as informações sobre as provas, locais de trabalho, entre outras.

publicidade

A prova on-line será composta de 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma, sendo apenas uma correta.

Para as vagas de estágio de nível técnico, a remuneração é de R$ 826,56, enquanto as de nível superior é de R$ 984,06. A carga horária de ambas é de 30 horas semanais, com auxílio-transporte de 184,80 por mês e vale-refeição de R$ 1084,99.

publicidade

“Esta é a oportunidade de trabalhar na maior empresa de transporte ferroviário do país, entender como funciona o setor e aprender com pessoas dedicadas e apaixonadas pelo que fazem”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.

Há vagas nas estações de Presidente Altino e Lapa, da linha 8-Diamante, e também na Luz (7-Rubi), Brás (11-Turquesa) e na Rua Boa Vista.