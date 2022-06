Idosos acolhidos em Barueri e trabalhadores de cooperativa recebem doações de agasalho

Os moradores do Parque Imperial foram os primeiros beneficiados pela Campanha do Agasalho de Barueri “Tudo Novo”. Eles receberam cobertores, mantas e roupas. Os 42 idosos abrigados no Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos e os 62 trabalhadores da Cooperyara também foram beneficiados.

As entregas foram feitas na última quarta-feira (1°). “Tão bom quanto ajudar as pessoas é poder fazer a entrega desses agasalhos e cobertores pessoalmente, junto com a população. Isso aproxima as pessoas do Fundo Social de Solidariedade, o que é muito importante e não pode ser feito nos últimos dois anos devido a pandemia. Estamos felizes com essa retomada”, declarou Sônia Furlan, presidente do Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia.

Só no dia 1° dia, foram entregues 2.819 peças entre cobertores, agasalhos, mantas, roupas infantis e adultas.

Serviço

A Campanha do Agasalho aceita doações de roupas novas de inverno.

Também recebe doações de roupas usadas, calçados e artigos de decoração em bom estado que serão comercializados no Bazar Permanente do Espaço Colaborativo, cuja renda será revertida para a compra de peças de inverno novas.

Quem quiser ajudar pode ligar para (11) 4199-2800, ramal 118 ou 4199-2818.