Criança de dois anos que engoliu pedras de crack está na UTI

Um incidente doméstico pra lá de grave e de inusitado chocou o país esta semana. Uma menina de dois anos está internada em estado grave no Hospital Universitário de Maringá, no Paraná, por ter ingerido uma pedra de crack. A droga foi encontrada pela criança no sofá de casa e provavelmente pertencia à avó dela, usuária de drogas.

Publicidade

Após a ingestão da droga, a criança foi encontrada pelo irmão, passando mal. Ela teve convulsões e chegou a sofrer uma parada cardíaca, mas foi reanimada.

O Conselho Tutelar local vai prestar assistência à família.