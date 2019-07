“Crias de Osasco” destacam a cidade em funks

Funkeiros de Osasco têm ganhado destaque no cenário do funk com músicas que falam sobre e enaltecem a cidade.

MC Rodolfinho lançou recentemente “Bonde de Osasco”, junto a MC Menor MR. “Esse é o Bonde de Osasco e você tem que respeitar. Humildade e disciplina eu quero em primeiro lugar. Ver minha família bem, curtindo a vida em outro patamar…”, diz trecho da música, que também afirma que a cidade é “terra dos ‘louco’ e dos ‘menino bom’”.

Um dos nomes na nova geração do funk nacional, o funkeiro osasquense MC Joãozinho VT tem quase 900 mil visualizações no clipe de sua música ostentação “Cria de Osasco”. “Eu sou da terra da garoa, cria de Osasco, onde reside só os loucos…”, diz um trecho da canção.

Produzido pela GR6 Filmes, o clipe traz funkeiros com motos de alta cilindrada, cordões de ouro e roupas de marca e dançando junto a mulheres e carros caros. O clipe foi postado em maio e tinha 878,5 mil visualizações no Facebook até a tarde desta quinta-feira (4).

“Osasco é o Afeganistão”

MC Rodolfinho é também autor autor da conhecida “Osasco é o Afeganistão”, gravada há quase dez anos: “O movimento tá a mil, a quebrada tá a milhão, só guerreiro combatente Osasco é o Afeganistão…”, diz trecho do funk, que cita diversos bairros da cidade, como Jardim Cipava, Veloso, Metalúrgicos, Vila Isabel, Jardi Roberto, Vila Menck, Umuarama, Pestana, Vila Yara, Padroeira, Munhoz Jr. e Baronesa.

Outro funkeiro famoso que é “cria de Osasco” é MC Guimê, que já citou a cidade em diversos funks. Ele e Rodolfinho gravaram o clipe de recentemente “Nunca Foi Sorte”, sobre histórias de superação.