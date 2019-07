Rogério Lins agradece as mensagens de apoio e declara: “Breve estaremos de volta”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, voltou a se pronunciar por meio das redes sociais nesta quinta-feira (4). Do quarto do Hospital Municipal Antonio Giglio, onde está internado ao lado da primeira-dama, Aline Lins, desde sexta-feira (28), agradeceu, por meio de sua página no Facebook, as mensagens de fé e otimismo por suas recuperações e declarou: “Breve estaremos de volta para retribuirmos todo esse carinho e trabalho por nossa cidade”.

“Pessoal, gostaria de agradecer as milhares mensagens de carinho e todas as orações! Toda essa corrente do bem e pensamento positivo estão fazendo a diferença em nossa recuperação. Já foram três procedimentos cirúrgicos e nós gostaríamos de agradecer muito a equipe do Hospital Municipal Antônio Giglio. Agradecemos a Deus que nos deu esse livramento. Breve estaremos de volta para retribuirmos todo esse carinho e trabalho por nossa cidade”, postou Rogério Lins.

Rogério e Aline Lins ficaram feridos em uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”, na última sexta-feira (28), na Arena Vip, no Jardim das Flores. Eles estão internados desde então no Hospital Municipal Antonio Giglio.

De acordo com boletim médico desta quinta-feira (4), eles têm evoluído bem clinicamente e devem se recuperar sem sequelas funcionais. Ainda não há previsão de alta.

Mesmo internado, o prefeito não se licenciou do cargo e mantém contato com secretários e funcionários via internet e telefone. As visitas são restritas para evitar riscos de infecção.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

