Crocs ganha salto alto e vira piada na internet: “mais feio que bater na mãe”

A grife de luxo Balenciaga decidiu ousar na nova coleção e lançou uma versão da Crocs com salto alto. Na internet, enquanto uns defendem a novidade, outros caíram na gargalhada e chegaram a dizer que o modelo é “mais feio que bater na mãe”.

O novo modelo estará entre as novidades da coleção de primavera 2022 da marca, chamada “Clones Balenciaga”. O valores dos modelos, que estarão disponíveis nas cores preta e verdade, ainda não foram anunciados.

Enquanto uns não suportam o design do modelo, outros se tornaram verdadeiros fãs e defensores do conforto, marca registrada do calçado. No Twitter, enquanto alguns internautas declararam “amor” pela novidade, outros se divertiram.

“Vi o povo ontem falando da crocs nos stories e tinha achado feia. Agora vi que é da Balenciaga, linda demais”, disse um internauta. “Hmm, quero crocs de salto kkkk”, comentou outro. “Tô morrendo de rir, que negócio horrendo”, disparou outro.

Vi o povo ontem falando da crocs de salto nos stories e tinha achado feia. Agora vi que é da balenciaga, linda demais 🤩 — Jão e não é o cantor (@jaoraphaels) June 9, 2021

“Se eu usaria????… Sim”, escreveu outro internauta. “Apesar de ser horrível, eu acharia muito engraçado ver alguém usando isso na rua”, comentou outro.

Ver a Balenciaga lançar uma crocs com salto agulha foi a coisa mais perturbadora que eu já vi no mundo da moda — Ágata (@smp_agata) June 9, 2021

Ainda em choque com o crocs de salto da @BALENCIAGA, mais feio que bater na mãe — franzyy (@thatsfranzy) June 9, 2021



Essa não é a primeira vez que a Balenciaga produz um modelo para a Crocs. A marca espanhola chegou a desenvolver, em 2017, um modelo com salto plataforma que chegou a ser vendido por quase R$ 5 mil. Na época, as Crocs com salto plataforma esgotaram antes de chegar às prateleiras das lojas.