Deixou saudade: Marília Mendonça é homenageada nesta sexta (22), dia em que completaria 27 anos

O nome de Marília Mendonça (1995-2021) ressoa em todos os cantos nesta sexta-feira (22), dia em que a eterna rainha da sofrência completaria 27 anos. O cantor Murilo Huff, que tem um filho com ela, foi um dos artistas que usaram as redes sociais para abrir o coração.

publicidade

“Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros. Isso porque estaríamos comemorando muito e ansiosos esperando chegar o festão que provavelmente você teria planejado”, disse o pai do pequeno Leo, no Instagram.

“Infelizmente, pelo primeiro ano desde que eu te conheci, o dia 22 de julho não vai ser desse jeito por aqui, mas eu sei que hoje você deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns pra você, e que você tá comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles!”, continuou Murilo. “Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros… Pra nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande!”, completou.

publicidade

A cantora também foi homenageada por Cesar Menotti, Matheus e Kauan, Adriane Galisteu, o influenciador digital Álvaro, entre outros artistas. “Parabéns Marília, você foi, é, e sempre será a nossa rainha. Sei que está sentindo todo amor que está recebendo, nós conseguimos te sentir em decretos reais!”, escreveu Galisteu, no Twitter.

…vc agora não é mais uma estrela dos palcos mas uma estrela da constelação Divina chamada Marília Mendonça. Me tornei seu amigo, mas acima de tudo seu fã, por toda a eternidade. Te amo. pic.twitter.com/iBFW8Sj9Gp — MENTIRA (@CesarMenotti) July 22, 2022

publicidade

feliz aniversário rainha

a maior saudades de todos os tempos. te amamos demaisssss pic.twitter.com/b7lpxeSTnK — alvaro (@alvxaro) July 22, 2022

Decretos Reais

Também em homenagem ao aniversário de Marília Mendonça, foi lançado na noite desta quinta-feira (21) “Decretos Reais”, o primeiro EP póstumo da cantora. No Spotify, as quatro músicas do projeto chegaram a receber 100 mil reproduções nos primeiros trinta minutos de lançamento, desestabilizando a plataforma pelo número de visualizações simultâneas.

“Decretos Reais” conta com as canções “Te Amo Demais”, “Te Amo Que Mais Posso Dizer (More Than I Can Say)”, “Não Era Pra Ser Assim” e “Sendo Assim/Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)”, que foram extraídas da live “Serenata”, realizada em maio do ano passado.

No YouTube, os videoclipes das canções, também extraídos da live e publicados ontem, já ultrapassaram 1,2 milhão de visualizações cada. “Não é apenas um EP, um lançamento ou uma simples série de postagens comemorativas. É uma compilação de desejos, sonhos e planos deixados por Marília Mendonça”, disse a assessoria, por meio das redes sociais da cantora.

O lançamento do projeto póstumo e as homenagens colocaram o nome da rainha da sofrência entre os assuntos mais comentados desta sexta-feira (22) no Twitter. “Marília”, “Decretos Reais” e “Feliz Aniversário Rainha” são os termos mais utilizados hoje na rede social.

Marília Mendonça havia conquistado o Brasil com sua carisma, voz e canções marcantes. A artista, que se preparava para lançar projeto internacional “Patroas” ao lado de Maiara e Maraisa, teve os planos interrompidos em novembro de 2021, quando sofreu o acidente aéreo que tirou sua vida.

Confira algumas reações no Twitter:

Assim de saúde escutando o #DecretosReais da Marília Mendonça pic.twitter.com/RJZYrPlRn6 — Babi (@barbarafeitosad) July 22, 2022

Hoje,dia 22,Marília Mendonça estaria completando 27 anos. Com uma carreira de imenso sucesso e consagrada nacionalmente. É aquela situação onde a ficha ainda não caiu. É pesado e triste demais lembrar de tudo. Ao menos ficam as músicas e as lembranças. Que esteja em um bom lugar. pic.twitter.com/pyH274onSA — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 22, 2022

DECRETOS REAIS – Marília Mendonça pic.twitter.com/QGvBEiosOY — t (@foryoumaraisa_) July 22, 2022