Furlan Filho passa por segunda cirurgia para retirada de tumor

Rubens Furlan Filho, o Rubinho, passou hoje (22) pela segunda cirurgia para retirada de um tumor. A informação foi repassada pela primeira-dama de Barueri, Sônia Furlan, nas redes sociais.

publicidade

Segundo Sônia, foi realizado procedimento cirúrgico para remoção de tumor do intestino de Rubinho, que permanece em recuperação no centro cirúrgico do hospital Sírio Libanês. “Graças a Deus tudo ocorreu conforme planejado pelos médicos”, disse.

Na mensagem, Sônia também informa que o prefeito Rubens Furlan, que realizou dois procedimentos cirurgicos no coração na semana passada, também está se recuperando dentro do previsto, em casa.

publicidade

Esse é o segundo procedimento cirurgico que o filho do prefeito de Barueri passa no enfrentamento da doença, revelada no início desse ano. A primeira cirurgia, realizada no hospital Sirio Libanês em junhi, foi no fígado.