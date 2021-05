Desaparecimento de moradora de Cotia completa 16 anos e ainda é mistério para família

No dia 11 de maio completam-se 16 anos do desaparecimento de Edineia da Silva, moradora do Atalaia, em Cotia. Ela desapareceu após sair de casa com o namorado, com destino a Taboão da Serra.

Na época, o homem disse à família de Edineia que eles haviam discutido dentro do carro e que, quando estavam próximos ao Centro de Embu das Artes, ela teria pedido para descer do veículo e nunca mais foi vista.

A filha dela conta que, pouco antes do desaparecimento, havia revelado a Edineia que sofreu abuso do namorado da mãe. Dias depois da mulher desaparecer, o namorado dela, que também morava em Cotia, também sumiu sem deixar rastro.

Após todos esses anos sem qualquer informação sobre o que poderia ter acontecido com Edineia, a filha, de 28 anos continua procurando pela mãe. “Não sabemos se está viva ou morta. E isso dói muito”, desabafou, ao Visão Oeste.

Quando foi vista pela última vez, em 11 de maio de 2005, Edineia vestia blusa marrom, calça de moletom cinza e chinelo. A moradora de Cotia tem olhos e cabelo castanho escuro, aproximadamente 1,70 metro e pesava 70 kg.

A família pede ajuda para compartilhar as poucas fotos que tem de Edineia, na expectativa de encontrá-la. “Sabemos que se passaram muitos anos, mas quando temos uma pessoa que gostamos muito, não tem como esquecer, ainda mais nessas circunstâncias”, completou a filha de Edineia.

Quem tiver informações que possam levar os familiares ao paradeiro de Edineia e aliviar o sofrimento e a angústia dessa família pode entrar em contato por meio do telefone (11) 95315-5028, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

