Dois bandidos fazem refém e roubam carga avaliada em R$ 2,5 mil em Osasco

Um homem foi preso após roubar um veículo com carga avaliada em R$ 2,5 mil, e fazer o motorista refém, em Osasco, no sábado (15). Outro indivíduo envolvido no crime conseguiu fugir.

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de roubo de veículo com carga, no Jardim Bussocaba.

Em patrulhamento pela região, a equipe conseguiu identificar o veículo roubado estacionado na rua Veneza, no Jardim Veloso, enquanto dois homens descarregavam pacotes e caixas do automóvel.

Um suspeito foi contido pelos policiais dentro do bagageiro do veículo e confessou ter praticado o roubo. Com a aproximação da viatura, o segundo envolvido conseguiu empreender fuga pelo telhado de alguns imóveis.

Ano interior do automóvel, os policiais encontraram e libertaram o motorista, que foi feito refém pelos criminosos. Os produtos avaliados em R$2.547,00 foram restituídos à empresa responsável.

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco, onde o rapaz foi encaminhado.