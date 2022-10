Doria deixa PSDB após 22 anos no partido: “encerro esta etapa de cabeça erguida”

Doria deixa PSDB após 22 anos no partido: “encerro esta etapa de...

O ex-governador de São Paulo João Doria anunciou nesta quarta-feira (19) a sua desfiliação do PSDB. “Encerro essa etapa de cabeça erguida”, afirmou, em uma publicação no Twitter.

“Inspirado na social democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC, cumpri minha missão política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual”, escreveu Doria, que esteve na legenda por 22 anos.

Com sentimento de “missão cumprida”, o ex-governador agradeceu o PSDB e recomendou ao partido que fique atento ao “passado em busca de inspiração para o futuro. E sempre em defesa da democracia, da liberdade e do progresso social do Brasil”.

Doria deixou o governo de São Paulo com o objetivo de disputar as eleições para presidente, mas enfrentou resistência dentro do partido e de outras legendas que defendiam a chamada “terceira via” contra os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Lula, e desistiu antes mesmo de se candidatar.