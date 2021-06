Doria rebate “motociata” de Bolsonaro com “vacinata” e chama o presidente de “Capitão Cloroquina”

A troca de farpas entre o governador de São Paulo João Doria (PSDB) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua. Desta vez, Bolsonaro sugeriu que Doria promovesse uma “motociata” e foi chamado de “Capitão Cloroquina”, nesta terça-feira (15).

Doria se manifestou logo após Bolsonaro voltar a criticar, durante conversa com seus apoiadores, as medidas adotadas pelo governo paulista contra a covid-19. “Agora São Paulo está decidindo novos lockdowns. Qual é o objetivo do cara? Manda ele organizar um passeio de moto lá, vê se vai alguém ver”, disparou Bolsonaro, de acordo com “O Antagonista”.

“Depois que terminarmos nossa Vacinata e salvarmos vidas, a gente pensa em descer pro play para brincar com vocês”, rebateu Doria, referindo-se à campanha de imunização contra a covid-19 em todo o estado, que teve o calendário antecipado pela segunda vez, como prioridade.

Capitão Cloroquina, depois que terminarmos nossa Vacinata e salvarmos vidas, a gente pensa em descer pro play para brincar com vocês. Abraços, 👖🩲 pic.twitter.com/ZkQNOzLQSI — João Doria (@jdoriajr) June 15, 2021

