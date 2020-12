Duckbill Cookies & Coffee, no Pátio Osasco, lança novidades para o Natal

Já em clima de fim de ano, a rede Duckbill Cookies & Coffee acaba de lançar novidades de dar água na boca. A unidade localizada no Pátio Osasco Open Mall aposta no sucesso e sabor de guloseimas natalinas.

publicidade

Dividindo o espaço com os clássicos cookies, carros-chefes da rede, os panetones de fermentação natural possuem 700g e são produzidos com chocolate OZ. São três sabores: doce de leite na pressão; marshmallow; e pasta de amendoim com pedaços de cookie (R$ 109,90 cada).

As guloseimas terão desconto progressivo de 10% no primeiro panetone; 15% em dois; e 20% para três ou mais. Outras novidades que chegam ao cardápio são o Ice Cookie Volcano com sorvete de flocos ou creme, coberto por calda quente de chocolate suíço (R$ 19,50); Cookie Red Velvet, Cookie de Red Velvet com gotas de chocolate branco e cream cheese (R$ 10,50).

publicidade

A rede também traz promoções de Natal em diversos produtos como souvenirs e cápsulas de café compatíveis com Nespresso. A Duckbill Pátio Osasco aceita encomendas paras as festas e confraternizações pelo WhatsApp (11) 97696-4604.

Duckbill Pátio Osasco Open Mall

Endereço: avenida dos Autonomistas 896 – corredor principal / Telefone: (11) 97696-4604

publicidade

Horário: Segunda a sexta das 8h às 18h30 e sábado das 8h às 12h30

Cartões: todos / Tickets: Ticket, Alelo, Sodexo e VR / Delivery: iFood e Uber Eats.

Estacionamento: Cortesia de 2 horas para consumo acima de R$ 20

…