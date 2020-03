ÉFake! Vacina para cachorro não combate coronavírus

O Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado da Saúde e da Comunicação, tem atuado também no combate à desinformação sobre o novo coronavírus. A fim de orientar a população sobre quais ações adotar no dia a dia, Governo tem usado seus canais oficiais de comunicação para divulgar informações corretas e para desmentir notícias falsas a respeito do novo coronavírus e da Covid-19, nome da doença causada por ele.

1. É falsa informação de que vacina para cachorro combate novo coronavírus

Material compartilhado em aplicativos de celular e em redes sociais nos últimos dias tem conteúdo falso a respeito do uso de vacinas para cães como suposta forma de tratamento de covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O material falso faz referência ao coronaviridae (coronavírus), que é uma grande família viral antiga, que afeta humanos e animais com graves infecções.

As vacinas V8 e V10, as quais o material cita, são as principais para a saúde de cães e agem no combate de várias doenças, como cinomose e coronavírus canino da espécie CCov (gênero alphacoronavirus), vírus que causa gastroenterite (sintomas de diarreia e vômitos constantes), podendo levar a óbito. Os cães contraem a doença por meio de fezes de outros cães contaminados, não sendo transmissível a humanos.

Já a covid-19 é provocada pelo novo coronavírus, que é do gênero betacoronavírus, espécie SARS-Cov2, com morbidade e alta taxa de propagação. Outras espécies que são transmissíveis aos humanos são a SARS-CoV e MERS-CoV e não há registro de contaminação em animais. Esses vírus estão associados a síndromes e infecções respiratórias. Portanto, aquelas vacinas indicadas para o tratamento de animais não têm eficácia para o novo coronavírus e não podem ser usadas em humanos.

2. É falso material que oferece serviço de testagem em casa

Imagens compartilhadas por aplicativos de mensagem divulgam, erroneamente, informações de que serviços municipais e estaduais fazem teste para Covid-19 em casa. Os números fazem referência a serviços de Vigilância de Salvador (BA), que por meio de nota explicou que a informação é falsa.

Em São Paulo, também não existe serviço semelhante. A recomendação em casos de sintomas como febre, dificuldade respiratória ou tosse seca é procurar um serviço de saúde.

O profissional responsável adotará as medidas indicadas e, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, realizará os testes quando houver necessidade.

3. É falsa a campanha de arrecadação em nome do Governo

O Governo do Estado de São paulo não promove nenhum tipo de arrecadação financeira ou “vaquinha virtual” para o combate ao novo coronavírus, nem tampouco autoriza terceiros a usar o nome do Governo para esse tipo de finalidade.

A administração estadual tem adotado uma série de medidas para conter os avanços da Covid-19, que podem ser acompanhadas por meio deste link e diariamente nos canais oficiais do Governo.

Fonte: Governo de São Paulo